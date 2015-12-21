Полиция Лас-Вегаса выяснила, что ДТП с наездом на толпу пешеходов было намеренным

Об этом сообщила полиция после просмотра видео с камер наблюдения. При этом власти города исключают возможность теракта, передает Би-би-си. Водитель выехала на тротуар, где сбила группу пешеходов. Затем машина выехала обратно на улицу и затем еще раз выехала на тротуар, где сбила другую группу пешеходов. Затем женщина дальше поехала по направлению к гостинице, где остановилась.

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По свидетельству очевидцев, автомобиль двигался со скоростью 50-65 км/час.

Полиция сейчас расследует причины ДТП. Женщину проверяют на алкоголь и запрещенные вещества.

ДТП произошло в районе Лас-Вегас-Стрип, где находятся крупные казино и отели. Женщина совершила выезд на тротуар прямо перед Paris Hotel&Casino, недалеко от места происшествия проходил конкурс красоты "Мисс Вселенная", а также находятся танцующие фонтаны.

В результате ДТП пострадали 36 человек, из которых один погиб, а шесть находятся в критическом состоянии. 26 человек получили ранения.

Сама водитель в ДТП не пострадала, заявили в полиции. Агентство Ассошиэйтед пресс сообщает о трехлетнем ребенке, который находился автомобиле. Он также не пострадал.