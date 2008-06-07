Новороссийск готовится принять Черноморский флот

К 2014 году на базе ВМФ РФ в Новороссийске построят защитный мол, не имеющий аналогов в мире. Мол длиной более полутора километров возведут на глубине 45 метров. "Никто в мире подобной работы на такой глубине не проводил", - утверждает начальник подразделения Спецстроя России в Южном федеральном округе, генерал-майор Михаил Ташлык.

Сооружение предназначено для защиты кораблей Черноморского флота. Его начальная часть на данный момент уже построена. Начаты работы на глубине.

Напомним, что программа оборудования базы ВМФ в Новороссийске, рассчитанная на срок до 2020 года, предусматривает финансирование в размере 40 миллиардов рублей. Эта программа появилась в связи с тем, что в 2017 году истечет срок аренды базы ВМФ в Севастополе.

Лента.ру