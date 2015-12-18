Британский премьер надеется на более выгодные условия членства в Евросоюзе

При этом Дэвид Кэмерон отметил, что для достижения соглашения к февралю следующего года придется проделать "по-настоящему тяжелую работу", передает Би-би-си.

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Многие ожидали настоящее политическое сражение между британским премьер-министром и лидерами ЕС об условиях членства Великобритании в Европейском союзе.

Однако встреча закончилась, едва переступив за полночь, - раньше, чем ожидалось.

Несмотря на то, что ее участники говорят о наметившемся прогрессе, камнем преткновения остается вопрос о социальных пособиях в Британии для трудовых мигрантов из стран ЕС, которые Дэвид Кэмерон стремится сократить.

Однако руководство Евросоюза противится этой идеи. Твердую позицию по этому вопросу занимает, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель.

"Могут быть внесены корректировки, может быть найден компромисс, но европейские принципы, европейские правила и европейские соглашения должны соблюдаться. На этих условиях мы должны продолжать нашу дискуссию",- заявил президент Франции Франсуа Олланд.

Глава Европейского совета Дональд Туск, в свою очередь, сообщил, что лидеры ЕС договорились найти компромиссное решение по поводу предложенной Лондоном реформы.

"Лидеры выразили ряд озабоченностей в связи с этими требованиями, но в то же время показали готовность продолжать переговоры, чтобы достичь компромисса по всем направлениям", - сказал Туск.

Он также добавил, что после дискуссии на саммите чувствует "гораздо больше оптимизма" по поводу поисков компромисса.

В ноябре Дэвид Кэмерон выступил с инициативой законодательно ограничить выплату трудовых пособий и предоставление налоговых льгот мигрантам из других стран ЕС, а также пригрозил выходом страны из Евросоюза, если лидеры других стран не прислушаются к требованиям реформировать союз и предоставить больше полномочий национальным правительствам и парламентам.

В Европейском совете ряд требований Великобритании назвали неприемлемыми.