Глава МВФ Лагард предстанет перед судом во Франции по подозрению в растрате государственных средств

"Бывшего министра финансов (Франции) и нынешнего директора Международного валютного фонда будут судить за "халатность", которая привела к растрате государственных средств", – пишет Европейская правда со ссылкой на Mediapart.

Таким образом глава МВФ Кристин Лагард предстанет перед судом по подозрению в растрате 400 млн евро.

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Эти средства в виде правительственной компенсации на основании фальшивого решения суда получил известный французский бизнесмен Бернар Тапи, который в свое время поддержал Николя Саркози во время его предвыборной кампании на пост президента в 2007 году.

В свое время, как пишет ВВС, Тапи судился с Credit Lyonnais bank, частично принадлежащий государству, утверждая, что этот банк намеренно недооценил долю Adidas, которую продал Тапи для того, чтобы стать министром в 1993 году.