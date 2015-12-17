Глава МВФ Лагард предстанет перед судом во Франции по подозрению в растрате государственных средств
Нынешнюю главу МВФ Кристин Лагард, которая была министром финансов Франции в правительстве Николя Саркози, подозревают в растрате государственных средств.
"Бывшего министра финансов (Франции) и нынешнего директора Международного валютного фонда будут судить за "халатность", которая привела к растрате государственных средств", – пишет Европейская правда со ссылкой на Mediapart.
Таким образом глава МВФ Кристин Лагард предстанет перед судом по подозрению в растрате 400 млн евро.
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Эти средства в виде правительственной компенсации на основании фальшивого решения суда получил известный французский бизнесмен Бернар Тапи, который в свое время поддержал Николя Саркози во время его предвыборной кампании на пост президента в 2007 году.
В свое время, как пишет ВВС, Тапи судился с Credit Lyonnais bank, частично принадлежащий государству, утверждая, что этот банк намеренно недооценил долю Adidas, которую продал Тапи для того, чтобы стать министром в 1993 году.