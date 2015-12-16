Москва увидела в черногорском обществе "глубокий раскол" и призвала провести референдум по присоединению к НАТО
10:53, 16 декабря 2015Мир
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что в Москве видят глубокий раскол в черногорском обществе по вопросу присоединения к НАТО.
REUTERS
Об этом сообщает "Газета.Ru".
«В черногорском обществе сохраняется глубокий раскол по вопросам членства этой страны в НАТО. Мы полагаем, что именно черногорский народ должен сказать свое веское слово на референдуме по этому вопросу», - заявила Захарова.
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Ранее в МИД России назвали решение НАТО по Черногории конфронтационным шагом. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российские власти намерены ответить на принятие Черногории в ряды НАТО.
В декабре главы МИД стран НАТО утвердили приглашение Черногории в ряды альянса.
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