Москва увидела в черногорском обществе "глубокий раскол" и призвала провести референдум по присоединению к НАТО

Об этом сообщает "Газета.Ru".

«В черногорском обществе сохраняется глубокий раскол по вопросам членства этой страны в НАТО. Мы полагаем, что именно черногорский народ должен сказать свое веское слово на референдуме по этому вопросу», - заявила Захарова.

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Ранее в МИД России назвали решение НАТО по Черногории конфронтационным шагом. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российские власти намерены ответить на принятие Черногории в ряды НАТО.

В декабре главы МИД стран НАТО утвердили приглашение Черногории в ряды альянса.