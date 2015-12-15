Мигранты начали уезжать из Австрии из-за неоправдавшихся ожиданий

Представитель благотворительной организации Caritas Мартин Гантнер пояснил, что некоторые приезжие возвращаются домой из-за страха «депортации и унижения», другие скучают по своим семьям, а часть из них имела другие представления об Австрии и Европе в целом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Local.

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"Здесь так много неопределенности для них, многие беженцы травмированы и нуждаются в чувстве безопасности", - добавил он.

По информации The Local, это подтверждают и данные министерства внутренних дел страны. Так, в период с января по ноябрь Австрию добровольно покинули порядка 1,1 тыс. косоваров, 530 иракцев и 120 афганцев. Для сравнения, в 2014 году на родину перебрались только двое выходцев из Ирака, девять из Афганистана и один из Ирана.

«Эта тенденция стала наиболее заметна примерно с середины сентября», - заявил представитель ведомства Карл-Хейнц Грундбек.

Глава венской ассоциации по защите прав человека Гюнтер Эккер отметил, что тренд будет сохраняться в ближайшем будущем. «Многие иракцы говорят, что они ожидали лучшей социальной защиты здесь, многие также не имеют понятия, сколько продлится процесс получения статуса беженца. Они даже не представляли, что их семьи смогут перебраться к ним только через год или даже больше», - пояснил Гюнтер Эккер.

The Local отмечает, что, поскольку Косово считается достаточно безопасной страной, шанс на получение убежища невелик, однако для мигрантов из Ирака и Афганистана этот процесс несколько упрощен.