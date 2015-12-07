Мигрантский кризис: Австрия строит забор на границе со Словенией

Австрия начала строительство почти четырехкилометрового забора на границе со Словенией.

Читайте такжеНа границе Греции и Македонии первые жертвы: один из мигрантов обнаружен мертвым - Reuters

Об этом со ссылкой на The Local сообщает "Европейская правда".

В министерстве внутренних дел Австрии считают, что это является необходимой мерой для установления контроля над потоком мигрантов и беженцев.

Однако отмечается, что забор из металлической сетки высотой 2,5 метра и длиной около 3,7 км не будет иметь дополнительного усиления. Если необходимость в ограждении отпадет, сетку можно будет легко убрать, и, свернув в рулоны, вывезти – без никаких последствий для окружающей среды.

Как отмечается, в понедельник на пограничном переходе в Словении 120 беженцев ждали, чтобы их пропустили в Австрию. Большинство мигрантов проходит Австрию, направляясь к Германии и Скандинавии.

Австрию и Словению разделяет 330-километровая граница, забор будет построен на участке пограничного перехода, где наблюдается наибольший поток беженцев.

Напомним, несколькими неделями ранее Македония построила забор на границе с Грецией.