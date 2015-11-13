Австрия, Германия, Франция и Швеция временно ввели пограничный контроль

Отдельные страны Шенгенского соглашения, в частности, Австрия, ФРГ, Франция, Швеция, временно ввели пограничный контроль на своих границах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Как уточнили в пресс-службе, Франция временно возобновила такой контроль на всех видах транспорта (воздушный, железнодорожный, морской, речной, автомобильный) на период с 13 ноября по 13 декабря 2015 г. в связи с проведением 21-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменение климата и 11-й Встречи сторон Киотского протокола.

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Указанные ограничения не приостанавливают право на въезд иностранцев в страны Шенгенского соглашения и не меняют перечень необходимых документов для их посещения, отметили в МИД.

В то же время, добавили в МИД, «важно учитывать, что пограничный контроль может осуществляться как в постоянных местах контроля, так и мобильными постами в пограничной зоне стран».

«Органы, уполномоченные осуществлять такую проверку, вправе требовать документы, являющиеся основанием для пребывания/проживания в стране следования иностранца и подтверждающие цель поездки, бронирование отеля/места жительства, наличие финансовых средств для покрытия расходов, связанных с путешествием и т.д.», - подчеркнули в МИД.