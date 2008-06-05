Президент России предложил Европе заключить пакт о безопасности

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ считает необходимым разработку и подписание нового договора о европейской безопасности, в рамках которого стороны будут связаны юридическими обязательствами.

Как сообщает Газета.ру, с такой инициативой глава Российского государства выступил во время визита в Германию на встрече с политиками и бизнесменами в Берлине.

По словам Д.МЕДВЕДЕВА, речь идет "о региональном пакте, который бы опирался на принципы устава ООН и внес бы окончательную ясность в значение фактора силы во взаимоотношениях в Евроатлантическом сообществе". Президент подчеркнул, что в договоре могли бы принять участие "действующие в Евроатлантическом пространстве организации".

В тоже время Д.МЕДВЕДЕВ не разъяснил, что он имеет в виду под "Евроатлантическим сообществом" и "Евроатлантическим пространством". Вместе с тем он напомнил, что в 1975 году в Хельсинки по инициативе СССР было заключено Соглашение по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое определяло отношения между Варшавским договором и НАТО.