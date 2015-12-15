ФСБ РФ озвучила количество убитых в Сирии и Ираке россиян, вступивших в ряды ИГИЛ

Об этом сообщает РИА «Новости».

Из них 198 уничтожены в ходе боевых действий, еще 214 вернулись в страну.

«Все они взяты под плотный контроль в правоохранительных органах: 80 осуждены, 41 арестован», - заявил глава ФСБ Александр Бортников.

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В следственных органах расследуют дела об участии в боевых действиях за границей против порядка тысячи россиян.