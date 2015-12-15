ФСБ установила тип взрывчатки на борту российского самолета А321 - КоммерсантЪ

Это был пластит, заложенный под кресло, передает "КоммерсантЪ".

По словам источника, исследуя привезенные образцы, эксперты установили, что А321 был взорван бомбой небольшой мощности, изготовленной на основе иностранной взрывчатки, аналогичной пластиту.

Заложена она была, полагают эксперты, под одно из кресел в конце салона по правому борту. Взрывом в корпусе воздушного судна, находившегося в тот момент в процессе набора высоты, пробило отверстие диаметром около метра, что привело к так называемой взрывной разгерметизации, вызвавшей разрушение самолета.

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При этом источники затруднились сообщить, почему Следственный комитет России до сих пор не возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК), а все исследования проводятся в рамках расследования нарушений правил эксплуатации транспорта и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 263 и ст. 238 УК).

Официально в СКР воздерживаются от комментариев, а неофициально говорят о том, что объективные данные, необходимые для переквалификации уголовного дела, из ФСБ в комитет пока не поступили.

Ранее в египетском следствии заявили, что у них нет доказательств теракта.

Как сообщал УНИАН, самолет Airbus 321 российской компании Metrojet (ранее «Когалымавиа»), который направлялся в Санкт-Петербург из Шарм-эль-Шейха, разбился в Египте над Синайским полуостровом 31 октября. Все 224 человека, которые были на борту, погибли. Среди жертв катастрофы также четверо украинцев.

17 ноября директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что на борту российского самолета, выполнявшего рейс А321, в небе над Египтом произошел теракт - сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте.