Полиция задержала российского оппозиционера Навального, однако вскоре отпустила

Об этом Навальный написал на своей странице в Twitter.

«Меня задержала полиция в Марьино в машине. Требуют объяснений зачем мы сегодня в Малаховке фотографировали дачи замгенпрокурора Лопатина.», – говорится в сообщении.

Меня задержала полиция в Марьино в машине. Требуют объяснений зачем мы сегодня в Малаховке фотографировали дачи замгенпрокурора Лопатина. — Alexey Navalny (@navalny) December 14, 2015

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Как отметил Навальный, формально задержали не его, а машину. Самого Навального попросили написать объяснения относительно того, что он делал в поселке Малаховка.

Ну то есть формально меня самого не задержали. Задержали машину и пытаются выяснить, что за злодеи в ней. Спросят имя, скажу: Уильям Браудер — Alexey Navalny (@navalny) December 14, 2015

«Начальство позвонило. Нас отпустили, правда сказали, что машина теперь в ориентировке и ее везде будут тормозить», – отметил Алексей Навальный.

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Начальство позвонило. Нас отпустили, правда сказали "машина теперь в ориентировке и везде тормозить будут" — Alexey Navalny (@navalny) December 14, 2015

Как сообщал УНИАН, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального провел расследование о бизнесе семьи генерального прокурора России Юрия Чайки.

В частности, в отчете говорится о сыне генерального прокурора РФ Юрия Чайки Артеме, который вместе с бывшей супругой заместителя генпрокурора Ольгой Лопатиной инвестирует десятки миллионов евро в греческий бизнес и недвижимость.

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В свою очередь, генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что считает лживыми и безосновательными обвинения, изложенные в публикации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), которые касаются якобы незаконной деятельности членов его семьи.