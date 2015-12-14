В Кремле отреагировали на заявление Каира об отсутствии доказательств теракта на A321

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Единственное, могу напомнить заключение наших экспертов соответствующих специальных служб, которые пришли к выводу о том, что это был теракт», - заявил Песков.

Ранее в египетском следствии заявили, что у него нет доказательств теракта.

Как сообщал УНИАН, самолет Airbus 321 российской компании Metrojet (ранее «Когалымавиа»), который направлялся в Санкт-Петербург из Шарм-эль-Шейха, разбился в Египте над Синайским полуостровом 31 октября. Все 224 человека, которые были на борту, погибли. Среди жертв катастрофы также четверо украинцев.

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17 ноября директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что на борту российского самолета, выполнявшего рейс А321, в небе над Египтом произошел теракт - сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте.