Следком РФ обвинил Ходорковского в организации убийства мэра Нефтеюганска

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российского ведомства, «по итогам проделанной следствием и оперативными службами работы достоверно установлена причастность к этим убийствам и покушениям на убийство Михаила Ходорковского, сыгравшего в этом особо активную роль. Ведь ни одно важное решение в «Юкосе» не принималось без команды Ходорковского».

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По данным следствия, именно Ходорковский, являясь акционером и председателем правления нефтяной компании «Юкос», поручил подчиненным ему сотрудникам... убийство Петухова и Рыбина, чья служебная деятельность противоречила интересам «Юкоса».

«Для следствия совершенно очевидно, что эти преступления совершались с корыстными мотивами…11 декабря 2015 года вынесено постановление о привлечении Михаила Ходорковского в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б», «е», «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б», «е», «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства и покушения на убийство двух и более лиц). В связи с тем, что Ходорковский не явился в Следственный комитет РФ, в ближайшее время он будет объявлен в розыск», - резюмировали в СК РФ.