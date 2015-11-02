США успешно провели масштабные учения своей системы противоракетной обороны

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

"Это были очень сложные практические испытания, в рамках которых всем элементам системы ПРО пришлось работать в составе объединенной эшелонированной линии обороны для обнаружения, отслеживания, различения, поражения и уничтожения баллистических угроз", — говорится в официальном заявлении по итогам учений.

Испытания проводились на атолле Уэйк в Тихом океане между Гавайями и Гуамом. В них приняли участие сразу несколько подразделений американской армии, ответственных за противоракетную оборону.

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В учениях были задействованы подвижный наземный противоракетный комплекс THAAD и надводная система Aegis. THAAD на Уэйке обнаружила и уничтожила ракету малой дальности, затем вместе с эсминцем John Paul Jones обнаружили и уничтожили ракету средней дальности. При этом ракета THAAD попала в цель, но сама не сдетонировала; причины этой ошибки пока выясняются.