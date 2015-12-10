Боевики ИГИЛ разрушили единственную плотину через Евфрат во время приближения иракских войск к Рамади - АP
15:56, 10 декабря 2015Мир
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Власти Ирака сообщили о том, что боевики террористической организации «Исламское государство» разрушили плотину через реку Евфрат.
REUTERS
Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что это было сделано, когда правительственные войска приблизились к захваченному боевиками городу Рамади.
По словам руководителя военной операции, это была единственная переправа через реку. В результате разрушения из города не могут выбраться по меньшей мере 300 боевиков ИГ.
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Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама еще не одобрил использование вертолетов в операциях против ИГ в Ираке.
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