Во Франции рассматривают возможность блокирования Tor и публичных сетей Wi-Fi - СМИ

Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на Le Monde.

Отмечается, что документы содержат два законодательных предложения, которые французская полиция и силы безопасности хотят ввести после терактов в Париже 13 ноября. Одна касается режима чрезвычайного положения во Франции, другая относится к антитеррористическому законодательству.

Указанные предложения будут официально представлены в январе.

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Отмечается, что блокирование Tor связано с неекстреними мерами борьбы с терроризмом. Эта сеть используется для защиты анонимности пользователям интернета. Власть хочет блокировать коммуникации в сети Tor внутри страны. Это также включает в себя меры, которые бы обязали VoIP-услуги предоставлять ключи шифрования по просьбе правительства. О том, каким образом будет блокироваться Tor, в документе не сообщается, однако Китай блокирует анонимную сеть с 2012 года.

Предложение относительно открытых и доступных сетей Wi-Fi относится к экстренным мерам. В документе отмечается, что публичные сети Wi-Fi должны быть заблокированы, потому что это составляет силам безопасности сложности в идентифицикации пользователей, подключенных к ним. Полиция также предложила внести изменения, которые позволили бы им проводить обыск транспортных средств и вещей без согласия, и проводить проверки документов без указания причин.

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