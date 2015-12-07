В центре Софии стрельба: есть раненые

В центре столицы Болгарии Софии в понедельник вечером неизвестные обстреляли офис местного бизнесмена.

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Об этом со ссылкой на издание Dnes.bg сообщает "Европейская правда".

Неизвестные злоумышленники открыли огонь из окон автомобиля, который скрылся с места происшествия. Стреляли по офису бизнесмена Алексея Петрова, который является основным обвиняемым по знаковому делу "Осьминог", связанной с организацией преступной группы, кражей средств из госбюджета, уклонением от уплаты налогов и тому подобное.

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Полиция оцепила район вокруг обстрелянного офиса. На место происшествия для оказания помощи раненым прибыли три "скорые". По информации издания, это уже не первое покушение на Алексея Петрова. В октябре обстреляли его машину.