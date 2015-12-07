Рейс Берлин-Хургада совершил экстренную посадку в Будапеште из-за угрозы взрыва

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя полиции Венгрии.

По ее словам, информацию об угрозе получил оператор авиакомпании, однако назвать перевозчика она отказалась. В полиции добавили, что после посадки полиция обыскала пассажиров и их багаж. Об итогах проверки она не сообщила.

Утром 31 октября в Египте разбился российский пассажирский самолет, который летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Жертвами авиакатастрофы стали 224 человека, в том числе 25 детей. Причиной крушени стал теракт. Как установили россиские специалисты, на борту сработало самодельное взрывное усройство мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте.

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После этого теракта сообщения об экстренных посадках самолета из-за угрозы взрыва появлялись несколько раз. 17 ноября два самолета Air France, летевшие из США в Париж, экстрено приземлились из-за сообщений о бомбе на борту. Однако после проверки эта информация не подтвердилась.

В конце ноября рейс Turkish Airlines экстренно сел в Канаде из-за угрозы взрыва. Однако после осмотра лайнера взрывчатка также не была обнаружена.