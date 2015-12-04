Бундестаг одобрил участие Германии в операции против ИГ в Сирии

Решение принято 445 голосами депутатов против 146, передает Би-би-си. Согласно плану, предложенному правительством, Германия направит для поддержки коалиции военную технику и 1200 военнослужащих.

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В частности, планируется дислоцировать в Инджирлике - на авиабазе НАТО в Турции - до шести немецких самолетов-разведчиков "Торнадо", а также самолеты-заправщики.

Кроме того, Германия направит в Средиземное море сторожевой корабль в помощь французскому авианосцу Шарль де Голль.

Прямого участия солдат бундесвера в боевых действиях не планируется.