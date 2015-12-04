Бундестаг одобрил участие Германии в операции против ИГ в Сирии
13:37, 04 декабря 2015Мир
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Парламент Германии проголосовал за участие бундесвера в военной операции сил международной коалиции против экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии.
Германия направит в Средиземное море сторожевой корабль /УНИАН
Решение принято 445 голосами депутатов против 146, передает Би-би-си. Согласно плану, предложенному правительством, Германия направит для поддержки коалиции военную технику и 1200 военнослужащих.
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В частности, планируется дислоцировать в Инджирлике - на авиабазе НАТО в Турции - до шести немецких самолетов-разведчиков "Торнадо", а также самолеты-заправщики.
Кроме того, Германия направит в Средиземное море сторожевой корабль в помощь французскому авианосцу Шарль де Голль.
Прямого участия солдат бундесвера в боевых действиях не планируется.
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