В Финляндии прошли акции протеста против приема беженцев

Как сообщила телекомпания Yle, в митинге в Кемпеле приняли участие порядка 100 человек. Они скандировали "Финляндия для финнов!". Митингующие вышли на улицу из-за того, что ранее на этой неделе беженец, уроженец, по данным СМИ, Афганистана, изнасиловал несовершеннолетнюю девушку, пишет ТАСС.

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После этого инцидента местный центр по приему беженцев закидали камнями. В результате размещенных в нем мигрантов переселили в другие места.