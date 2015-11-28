В Финляндии прошли акции протеста против приема беженцев
23:53, 28 ноября 2015Мир
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Массовые акции протеста против приема беженцев прошли в субботу в финских городах Кемпеле и Ювяскюля.
REUTERS
Как сообщила телекомпания Yle, в митинге в Кемпеле приняли участие порядка 100 человек. Они скандировали "Финляндия для финнов!". Митингующие вышли на улицу из-за того, что ранее на этой неделе беженец, уроженец, по данным СМИ, Афганистана, изнасиловал несовершеннолетнюю девушку, пишет ТАСС.
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После этого инцидента местный центр по приему беженцев закидали камнями. В результате размещенных в нем мигрантов переселили в другие места.
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