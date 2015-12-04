США пригласили Нидерланды присоединиться к бомбардировкам ИГИЛ

Нидерланды получили от США официальное приглашение присоединиться к бомбардировкам террористической группировки "Исламское государство".

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Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс, передает "Европейская правда" со ссылкой на местное издание NRC.nl.

По словам Берта Кундерса, в официальном запросе речь шла об "усилении борьбы против ИГИЛ". Глава МИД Нидерландов отметил, что борьба против "Исламского государства" может быть очень длительной, сравнивая ее с осьминогом, который везде выставляет свои щупальца.

"Это может стать борьбой целого поколения", - сказал министр.

Детали предложения он раскрывать не стал, однако известно, что США хотят, чтобы голландские F-16, которые уже работают в Ираке, осуществляли бомбардировки в Сирии.

Глава МИД Голландии отметил, что правительство со всей серьезностью относится к этому предложению и должен взвесить новые возможности.

Как сообщалось, 3 декабря к ударам по позициям ИГИЛ в Сирии присоединились британские ВВС.