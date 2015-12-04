Австралия будет лишать гражданства подозреваемых в терроризме

Соответствующий закон принял парламент страны, передает украинская редакция "Немецкой волны". Генеральный прокурор Австралии Джордж Брендис в комментарии относительно нового закона назвал его реакцией на "новую эпоху терроризма".

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Около 110 австралийцев присоединились к террористической группировке "Исламское государство" в Сирии и Ираке. Как и в Европе, в Австралии опасаются, что после возвращения они могут осуществлять теракты в стране. На данный момент угроза террористического нападения в стране оценивается как "вероятная".

По словам Джорджа Брендиса, новый закон будут применять только "при ограниченных условиях". Австралийского гражданства будут лишать только в том случае, если лицо имеет еще паспорт другой страны и было осуждено за преступления, связанные с терроризмом, по меньшей мере на 6 лет. Боевики с двойным гражданством, которые присоединятся к организации, определенной как террористическая, потеряют австралийское гражданство автоматически.

Защитники прав человека подвергли критике новый закон, мол, таким образом возникает "гражданство второго сорта".

Похожую инициативу планирует ввести и французское правительство. Как сообщалось, глава французского государства Франсуа Олланд заявил о необходимости внесения изменений в конституцию страны. Франсуа Олланд хочет, чтобы во Франции, где возможно двойное гражданство, закон позволял лишать французского гражданства тех, кто был осужден за терроризм. А также, чтобы людям, которые входят в группу "террористического риска", был запрещен въезд во Францию.