Парламент Британии решит вопрос участия страны в операции против ИГ в Сирии

Парламент Великобритании в среду примет решение о том, участвовать ли стране в военной операции против "Исламского государства" в Сирии, передает РИА Новости.

Голосованию будут предшествовать дебаты, которые начнутся в 11.30 утра по местному времени и завершатся в 22.00. Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин просил премьер-министра Дэвида Кэмерона провести двухдневные дебаты, чтобы все желающие могли высказаться по столь серьезному поводу.

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Кэмерон согласился лишь на однодневные, но на очень длинные дебаты, ради которых он даже отменил Prime Minister Questions — еженедельную сессию вопросов парламентариев премьер-министру.

Руководители Лейбористской партии, впрочем, все равно остались недовольными — замглавы партии Том Уотсон во вторник в письме Кэмерону заявил, что он дал на обсуждение слишком мало времени. Как бы то ни было, изменить ничего уже нельзя.