В США разбился военный вертолет Apache: есть погибшие

Во время тренировочного полета недалеко от военной базы Армии США Форт Кэмпбелл упал вертолет AH-64D Apache.

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Об этом сообщает издание Теnnеѕѕеan со ссылкой на представителя военной базы Алена Хилла.

В катастрофе погибли двое пилотов, которые были на борту. Во время тренировочного полета в 12 км от базы вертолет упал в воду и утонул.