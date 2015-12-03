В США разбился военный вертолет Apache: есть погибшие

12:57, 03 декабря 2015
Мир
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На борту было двое пилотов.

REUTERS

Во время тренировочного полета недалеко от военной базы Армии США Форт Кэмпбелл упал вертолет AH-64D Apache.

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Об этом сообщает издание Теnnеѕѕеan со ссылкой на представителя военной базы Алена Хилла.

В катастрофе погибли двое пилотов, которые были на борту. Во время тренировочного полета в 12 км от базы вертолет упал в воду и утонул.

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