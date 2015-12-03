В США разбился военный вертолет Apache: есть погибшие
12:57, 03 декабря 2015Мир
888 0
На борту было двое пилотов.
REUTERS
Во время тренировочного полета недалеко от военной базы Армии США Форт Кэмпбелл упал вертолет AH-64D Apache.
Читайте такжеВ Калифорнии полиция ликвидировала двоих подозреваемых в массовом убийстве на вечеринке
Об этом сообщает издание Теnnеѕѕеan со ссылкой на представителя военной базы Алена Хилла.
В катастрофе погибли двое пилотов, которые были на борту. Во время тренировочного полета в 12 км от базы вертолет упал в воду и утонул.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter