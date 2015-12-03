Иран отвергает обвинения МАГАТЭ в исследованиях ядерного оружия

Иран опроверг недавний отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) относительно секретных исследований ядерного оружия в стране, сообщает Deutsche Welle.

"Наши ядерные исследования... всегда были стандартными и преследовали только мирные цели", - заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в среду, 2 декабря. Ядерное оружие никогда не было частью иранской оборонной доктрины и целью исследований", - отметил чиновник в комментарии агентству новостей ISNA.

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Ранее МАГАТЭ обнародовало отчет, в котором говорилось о том, что Иран на протяжении нескольких лет реализовывал тайную программу исследований для разработки ядерного оружия, отмечает dpa. В документе отмечалось, что такие исследования осуществлялись до 2003 года. Одновременно с 2009 года агентство больше не увидело признаков такой деятельности в Иране.

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