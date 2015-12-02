Оппозиция Армении объявила бессрочную сидячую забастовку

Протестующие будут периодически сменять друг друга, передает Новости-Армения.

Также отмечается, что в среду, 2 декабря, в 18:00 на площади пройдёт новый митинг.

Читайте такжеВ Армении оштрафовали энергетическую компанию, из-за которой в стране начались протесты

Как сообщалось, в июне в Ереване прошли массовые акции протеста с требованием отменить повышение цен на электричество. После разгона митинга 23 июня, когда было задержано 237 демонстрантов, семь из которых получили ранения, активисты также потребовали наказать силовиков, которые применили силу.

В начале июля правоохранители разобрали баррикады и восстановили движение на проспекте маршала Баграмяна в Ереване, где собирались митингующие.

Читайте такжеРоссийская компания после протестов в Ереване решила продать "Электросети Армении"

10 июля протесты прекратились, однако координаторы акций против подорожания электроэнергии заявили, что продолжат свою борьбу.

Вечером, 11 сентября, сотни активистов вновь перекрыли проспект Баграмяна, требуя, чтобы власти отменили решение о повышении тарифа на электроэнергию. Рано утром 12 сентября сотрудники полиции вытеснили демонстрантов с проезжей части проспекта Баграмяна.