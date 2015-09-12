Полиция разблокировала проспект Баграмяна в Ереване, несколько активистов задержаны

Накануне вечером сотни активистов перекрыли проспект, требуя, чтобы власти отменили решение о повышении тарифа на электроэнергию, сообщает Радио Азатуцюн.

Представители полиции предупреждали манифестантов, что их шествие и сидячая акция протеста являются незаконными. Несмотря на это, активисты заявляли, что их акция носит мирный характер и осуществляется в рамках Конституции, а следовательно, полиция не имеет права препятствовать им или применять в отношении них силу.

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Полиция,дала время активистам открыть проезжую часть проспекта Баграмяна в центре Еревана, угрожая иначе привлечь их к ответственности. Примерно в 5:30 утра сотрудники полиции вытеснили протестующих с проезжей части. Некоторые активисты были доставлены в полицейские участки.