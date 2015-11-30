В Германии отметили резкое сокращение притока мигрантов

В последние дни в Германии фиксируют резкое уменьшение потока мигрантов, прибывающих в страну.

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Об этом со ссылкой на местное издание Spiegel сообщает "Европейская правда".

Согласно данным федеральной полиции, в воскресенье, 29 ноября, было зарегистрировано 3136 мигрантов, в то время, как в субботу, 28 ноября было зафиксировано 2650 беженцев. Всего в течение 28 и 29 ноября в Германию попало 5786 беженцев, из них 4208 человек попали в Баварии.

Для сравнения: в течение ноября в Германии в среднем прибывало от 7 до 8 тыс. беженцев ежедневно, а до 8 ноября - более 8 тысяч. Всего же по подсчетам федеральной полиции в ноябре границу Германии пересекли более 216 тыс. мигрантов.

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Напомним, 24 ноября вице-канцлер Германии отметил, что предыдущий прогноз германского МВД относительно количества мигрантов в этом году на уровне 800 тыс. слишком низкий, и их число может превысить миллион.