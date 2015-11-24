НАТО готовит заявление по сбитому российскому Су-24 над Сирией

12:14, 24 ноября 2015
Мир
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НАТО скоро сделает заявление по инциденту с российским военным самолетом в Сирии.

twitter.com/HaberturkTV

Об этом сообщили источники в Альянсе, передает РИА Новости.

Минобороны РФ утверждает, что все время полета самолет находился исключительно над территорией Сирии.

Ранее сегодня генштаб Турции подтвердил, что два истребителя F-16 турецких ВВС сбили на границе с Сирией военный самолет.

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В сообщении на сайте Вооруженных сил Турции говорится, что 24 ноября около 09:20 по местному времени в районе Яйладагы около границы с Сирией был замечен и позже сбит самолет.

Как сообщал УНИАН, турецкие военные обнародовали заявление, согласно которому, перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

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