НАТО готовит заявление по сбитому российскому Су-24 над Сирией

Об этом сообщили источники в Альянсе, передает РИА Новости.

Минобороны РФ утверждает, что все время полета самолет находился исключительно над территорией Сирии.

Ранее сегодня генштаб Турции подтвердил, что два истребителя F-16 турецких ВВС сбили на границе с Сирией военный самолет.

Читайте такжеТурция заявила, что у ее границы было два военных самолета (видео)

В сообщении на сайте Вооруженных сил Турции говорится, что 24 ноября около 09:20 по местному времени в районе Яйладагы около границы с Сирией был замечен и позже сбит самолет.

Как сообщал УНИАН, турецкие военные обнародовали заявление, согласно которому, перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.