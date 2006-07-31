Россия не сможет вступить в ВТО до конца года

В этом году присоединение России ко Всемирной торговой организации (ВТО) не состоится, возможно, это не произойдет и в 2007 году. Такое мнение высказал в понедельник директор Департамента торговых переговоров Министерства экономического развития и торговли РФ Максим МЕДВЕДКОВ, возглавляющий российскую делегацию на переговорах по ВТО, передает РИА "Новости".

"В этом году присоединение России к ВТО не состоится. Наверное, не состоится присоединение к ВТО и в следующем году. Таким образом, у нас есть время для того, чтобы подготовится к членству в ВТО и понять те плюсы и минусы, которые мы получим", - сказал М.МЕДВЕДКОВ на конференции "Россия и ВТО: интересы бизнеса".

"Мы сегодня можем быть более четкими и открытыми в обсуждении этих проблем, так как мы близки к завершению переговоров по ВТО. Однако есть 10-15 проблем, которые мы готовы обсудить сегодня детально", - отметил М.МЕДВЕДКОВ.

Вместе с тем, ранее ряд чиновников заявляли о том, что переговоры о вступлении РФ в ВТО могут завершиться в 2006-2007 годах.

Так, глава Минэкономразвития РФ Герман ГРЕФ по итогам прошедших в Санкт-Петербурге российско-американских переговоров по присоединению России к ВТО отмечал, что переговоры с США по ВТО должны завершиться до конца октября, а до марта Россия должна завершить многосторонние переговоры.

"Мы договорились, что до конца октября будет подписан протокол о завершении двусторонних переговоров, а до марта будут завершены многосторонние переговоры", - сказал Г.ГРЕФ, отметив, что эти сроки зафиксированы в поручениях президентов России и США.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Константин КОСАЧЕВ ранее заявлял, что переговоры по вступлению России в ВТО будут завершены до конца этого года. "Есть вероятность, что переговоры по вступлению в ВТО будут завершены в течение этого года. Там осталось не так много проблем", - сказал он.

США являются последним партнером, с кем Россия пока не завершила двусторонние переговоры по присоединению к ВТО. Всего Россия провела такие переговоры с почти 60 членами ВТО, включая Евросоюз, Канаду, Австралию, Индию, Китай, Южную Корею и Японию.