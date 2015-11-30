В переполненной гватемальской тюрьме начался вооруженный бунт
09:53, 30 ноября 2015Мир
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По сообщениям властей, заключенные вооружились автоматами АК-47.
REUTERS
По меньшей мере шесть человек погибли во время массовых беспорядков, вспыхнувших в одной из тюрем в Гватемале, примерно в 65 километрах к югу от одноимённой столицы страны, сообщает Русская служба Би-би-си.
По сообщениям властей, заключенные вооружились автоматами АК-47.
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В тюрьме, рассчитанной на 600 человек, содержатся более 3 тысяч заключенных.
На подавление бунта направлены спецподразделения армии и полиции.
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