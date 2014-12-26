В России провели пробный запуск баллистической ракеты

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Управления пресс-службы и информации Минобороны РФ по Ракетным войскам стратегического назначения полковника Игоря Егорова.

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"26 декабря с Государственного испытательного космодрома Плесецк совместным боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения и Войск воздушно-космической обороны проведен испытательный пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс" подвижного грунтового базирования, оснащенной разделяющейся головной частью", - сказал он.

Сообщается, что комплексы "Ярс" составят основу наземной группировки твердотопливных ракет стратегических ядерных сил России.