В России потерпел аварию истребитель-бомбардировщик Су-24М

Сегодня в Калининградской области России потерпел аварию истребитель-бомбардировщик Су-24М морской авиации, оба пилота погибли.

Об этом РИА «Новости» сообщили в штабе Балтийского флота.

"Самолет потерпел аварию при взлете с аэродрома Черняховск. Оба пилота погибли, не успев катапультироваться", - сказал собеседник агентства.

Самолет Су-24 в составе еще трех самолетов должен был принять участие в воздушном параде, посвященном Дню Военно-морского флота России. Несмотря на аварию самолета, три других Су-24 выполнили полеты над акваторией Балтийского моря в Балтийске, сообщили в штабе.