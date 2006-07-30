В России потерпел аварию истребитель-бомбардировщик Су-24М
15:13, 30 июля 2006Мир
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Оба пилота погибли
Сегодня в Калининградской области России потерпел аварию истребитель-бомбардировщик Су-24М морской авиации, оба пилота погибли.
Об этом РИА «Новости» сообщили в штабе Балтийского флота.
"Самолет потерпел аварию при взлете с аэродрома Черняховск. Оба пилота погибли, не успев катапультироваться", - сказал собеседник агентства.
Самолет Су-24 в составе еще трех самолетов должен был принять участие в воздушном параде, посвященном Дню Военно-морского флота России. Несмотря на аварию самолета, три других Су-24 выполнили полеты над акваторией Балтийского моря в Балтийске, сообщили в штабе.
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