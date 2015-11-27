Турецкие военные приостановили полеты над Сирией после уничтожения Су-24 - СМИ

Как отмечается, данное решение было принято после того, как Турция сбила российский бомбардировщик, нарушивший ее воздушное пространство, передает Hurriyet.

Кроме того, источники на условиях анонимности подчеркивают, что этот шаг был согласован с Москвой, которая якобы также прекратила полеты у турецкой границы.

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Как сообщал УНИАН, 24 ноября самолет Су-24 нарушил на турецко-сирийской границе турецкое воздушное пространство, несмотря на 10 предупреждений, сделанных в течение 5 минут, и был сбит в рамках правил ведения боевых действий двумя турецкими истребителями F-16, которые патрулируют район.

Россия заявила, что самолет, упавший в сирийском районе Байырбуджак, расположенном напротив района Яйладагы турецкой провинции Хатай, принадлежит ей, а НАТО подтвердил данные, предоставленные Турцией по поводу нарушившего ее воздушное пространство самолета.