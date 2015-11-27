Франция призвала Великобританию присоединиться к борьбе против ИГ в Сирии

Об этом Жан-Ив Ле Дриан написал в статье для издания The Guardian.

"Французское правительство сделало весьма необычный шаг выразив надежду, что Королевские воздушные войска "будут бок о бок со своими французскими партнерами" принимать участие в военных действиях в Сирии", - говорится в сообщении.

Ле Дриан считает, что британские военные могут оказать дополнительное давление на боевиков ИГ.

По словам министра, британцы имеют уникальную военную технику, что позволит усилить боевые миссии коалиции в Сирии.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о необходимости расширить участие страны в военной кампании против экстремистской группировки "Исламское государство" в Сирии.

В свою очередь, парламентарии заявляют, что расширять авиаудары не стоит до тех пор, пока не появится надежная международная стратегия, которая будет предполагать реальную возможность уничтожить "Исламское государство" и остановить гражданскую войну в Сирии.