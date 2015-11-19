Следовавший в Египет самолет совершил экстренную посадку из-за угрозы взрыва

Самолет, выполнявший рейс Варшава - Хургада, экстренно сел в Бургасе из-за угрозы взрыва.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на болгарский телеканал NOVA.

Мэр приморского города Димитрав Николов рассказал, что из-за происшествия аэропорт был закрыт. Сообщение о минировании лайнера поступило от 64-летнего пассажира, его личность уже известна властям. Остальные пассажиры были эвакуированы.

По данным телеканала, командир получил уведомление о возможной закладке бомбы на борту лайнера и попросил разрешение на посадку. После этого была задействована антитеррористическая система и объявлена тревога.

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​Накануне, 18 ноября, два летевших из США в Париж самолета изменили курс из-за угрозы взрыва. Лайнеры благополучно приземлились, информация о минированиях оказалось ложной.

В ночь на 14 ноября в Париже произошла серия терактов: боевики напали на концертный зал, устроили несколько взрывов у футбольного стадиона и расстреляли посетителей нескольких кафе. Жертвами атак стали 129 человек, еще более 350 получили ранения. После этого власти США, Европы и России заявили об усилении мер безопасности.