ИГИЛ "похвастался" казнью двоих заложников – Reuters

Террористы ИГИЛ заявляют о казни иностранных заложников.

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Об этом говорится в распространяемом "Исламским государством" журнале, который цитирует Reuters.

Сообщается, что в сегодняшнем "номере" издания боевиков напечатаны фотографии тел двоих человек с подписью "казнены". В предыдущем выпуске журнала говорилось о том, что заложники "продаются" и их "можно выкупить".

Отметим, ранее ИГ взяло на себя ответственность за гибель 224 пассажиров российского самолета, который упал на Синае, а также серию кровавых терактов в Париже 13 ноября.