Еврокомиссия направила в МИД стран Европейской политики соседства предложения по пересмотру этой политики
Европейская комиссия направила письма всем министрам иностранных дел стран Европейской политики соседства (ЕПС) по поводу дальнейшего сотрудничества по пересмотру этой политики Евросоюзом.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом в среду в Брюсселе на пресс-конференции сообщил европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Иоханнес Хан.
«Только что мы проинформировали письмом всех министров иностранных дел из соседних стран (относительно наработанных предложений пересмотра ЕПС) и пригласили контактировать с нами, чтобы работать на основе документов, определяя общие основы для углубленного сотрудничества», - сказал он.
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Как отметила Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасностиФедерика Могерини, принятые Европейской комиссией предложения по пересмотру ЕПС «открывают дорогу к абсолютно новой фазе нашей политики». По ее словам, новое понимание ЕПС «должно быть отображено в изменении политики и инструментов».
«От миграции до безопасности, терроризма, от энергетики, экономики, создания новых рабочих мест, обмена людьми – у нас много совместной работы, которую необходимо сделать с нашими партнерами», - подчеркнула она.