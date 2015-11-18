Еврокомиссия направила в МИД стран Европейской политики соседства предложения по пересмотру этой политики

17:33, 18 ноября 2015
Мир
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Европейская комиссия направила письма всем министрам иностранных дел стран Европейской политики соседства (ЕПС) по поводу дальнейшего сотрудничества по пересмотру этой политики Евросоюзом.

REUTERS

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом в среду в Брюсселе на пресс-конференции сообщил европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Иоханнес Хан.

«Только что мы проинформировали письмом всех министров иностранных дел из соседних стран (относительно наработанных предложений пересмотра ЕПС) и пригласили контактировать с нами, чтобы работать на основе документов, определяя общие основы для углубленного сотрудничества», - сказал он.

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Как отметила Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасностиФедерика Могерини, принятые Европейской комиссией предложения по пересмотру ЕПС «открывают дорогу к абсолютно новой фазе нашей политики». По ее словам, новое понимание ЕПС «должно быть отображено в изменении политики и инструментов».

«От миграции до безопасности, терроризма, от энергетики, экономики, создания новых рабочих мест, обмена людьми – у нас много совместной работы, которую необходимо сделать с нашими партнерами», - подчеркнула она.

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