Полиция Германии задержала алжирца по делу о терактах в Париже

Мужчину задержали в городе Арнсберг, который находится в восточной Германии, передает "Дождь" со ссылкой на Reuters.

Его подозревают в том, что он говорил жителям лагеря для сирийских беженцев о распространении "страха и террора" после терактов в Париже 13 ноября.

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Также поводом для его задержания стало то, что он мог говорить о бомбе. "Сейчас проводится расследование, которе покажет, является ли человек соучастником или каким-то доверенным лицом", - рассказал министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Ральф Джагер.

По словам Джагера, пока нет каких-либо доказательств того, что террористы в Париже имели отношение к немецкому региону.

Напомним, ранее в Бельгии задержали 7 человек, подозреваемых в терактах в Париже. Двум из них предъявлены обвинения в терроризме.