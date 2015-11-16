Франция призовет ЕС приостановить действие Шенгена - The Telegraph

Такое требование французские власти выдвинут на внеочередном заседании министров внутренних дел стран ЕС в пятницу, 20 октября. Об этом сообщает The Telegraph, ссылаясь на дипломатические источники.

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"Французы намерены надавить на остальных членов ЕС с тем, чтобы был введен пограничный контроль. Речь идет, в том числе, о Бельгии, но это касается и более широкой зоны. Странам ЕС предложат приостановить действие Шенгена", - сообщил источник.

Также отмечается, что Франция предложит более придирчиво проверять личности тех, кто пересекает границу. На какой срок могут быть введены подобные меры, пока не уточняется, но источник считает, что они вряд ли будут кратковременными.

Кроме того, во Франции хотят внедрить систему записи имен пассажиров самолетов, кораблей и поездов, которая может затронуть не только тех, кто въезжает в ЕС, но и тех, кто передвигается внутри Союза.

Еще одно предложение французов – более широкое применение информационной системы Шенгена: при проверке на границе можно будет использовать базу данных преступников, которые находятся в розыске, а также украденных транспортных средств.

Как сообщалось, Франция инициировала внеочередной саммит глав МВД стран ЕС после серии кровавых терактов в Париже 13 ноября.