Тренеры Франции и Германии скрыли от футболистов на "Стад де Франс" информацию о терактах

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The New York Times.

Встреча состоялась 13 ноября на «Стад де Франс». Оба тренера узнали о случившемся в перерыве. Матч был доигран и завершился победой французов со счетом 2:0.

В игре принимал участие полузащитник Лассана Диарра. Его двоюродная сестра была убита в результате террористической атаки.

Серия терактов во французской столице и пригороде произошла в ночь на 14 ноября. Три смертника подорвали себя рядом со «Стад де Франс», где играли футбольные сборные Франции и Германии, еще один — на бульваре Вольтер. Кроме того, боевики устроили стрельбу в нескольких кафе и ресторанах, а также захватили заложников в концертном зале «Батаклан».

По последним данным, жертвами террористических атак в Париже стали около 130 человек, более 350 пострадали, почти 100 из них находятся в критическом состоянии. Среди погибших — граждане США, Бельгии, Испании, Алжира, Мексики, Швеции, Великобритании, Румынии.