Тренеры Франции и Германии скрыли от футболистов на "Стад де Франс" информацию о терактах
Главные тренеры сборных Германии и Франции по футболу Йоахим Лев и Дидье Дешам знали о произошедших в Париже терактах, но не сообщили об этом игрокам до конца матча.
Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The New York Times.
Встреча состоялась 13 ноября на «Стад де Франс». Оба тренера узнали о случившемся в перерыве. Матч был доигран и завершился победой французов со счетом 2:0.
В игре принимал участие полузащитник Лассана Диарра. Его двоюродная сестра была убита в результате террористической атаки.
Серия терактов во французской столице и пригороде произошла в ночь на 14 ноября. Три смертника подорвали себя рядом со «Стад де Франс», где играли футбольные сборные Франции и Германии, еще один — на бульваре Вольтер. Кроме того, боевики устроили стрельбу в нескольких кафе и ресторанах, а также захватили заложников в концертном зале «Батаклан».
По последним данным, жертвами террористических атак в Париже стали около 130 человек, более 350 пострадали, почти 100 из них находятся в критическом состоянии. Среди погибших — граждане США, Бельгии, Испании, Алжира, Мексики, Швеции, Великобритании, Румынии.