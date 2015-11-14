Брюссельский и Амстердамский аэропорты получили угрозы через аккаунты в Twitter
19:43, 14 ноября 2015Мир
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Аэропорты Амстердама и Брюсселя получили сообщения с угрозами, которые поступили с одного и того же аккаунта в Twitter.
REUTERS
Об этом сообщают бельгийские СМИ.
В частности, отмечается, что в первой половине дня аэропорт Амстердама получил сообщение с угрозой совершения теракта, из-за чего вылет самолета Air France был задержан, полиция провела обыски. Взрывчатка не обнаружена.
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Позже этот же аккаунт был использован для угроз аэропорту Брюсселя.
"Бельгийская полиция очень серьезно отнеслась к этой угрозе, но от комментариев отказалась", - сообщают СМИ.
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