Евросоюз призовет G20 ответить на террористическую угрозу - Туск

03:44, 14 ноября 2015
Мир
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Евросоюз призовет лидеров стран-участниц G20 на саммите в Турции ответить на угрозу терроризма после событий в Париже, заявил председатель Евросовета Дональд Туск в письме президенту Франции Франсуа Олланду.

REUTERS

"Мы попросим на встрече мировых лидеров G20 в Анталье ответить на угрозу терроризма", — написал Туск, письмо которого с соболезнованиями распространила пресс-служба Евросовета, передает РИА Новости.

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По последним данным, жертвами серии терактов в Париже стали около 140 человек.

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