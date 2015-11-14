Евросоюз призовет G20 ответить на террористическую угрозу - Туск

"Мы попросим на встрече мировых лидеров G20 в Анталье ответить на угрозу терроризма", — написал Туск, письмо которого с соболезнованиями распространила пресс-служба Евросовета, передает РИА Новости.

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