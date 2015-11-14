Евросоюз призовет G20 ответить на террористическую угрозу - Туск
03:44, 14 ноября 2015Мир
3271 0
Евросоюз призовет лидеров стран-участниц G20 на саммите в Турции ответить на угрозу терроризма после событий в Париже, заявил председатель Евросовета Дональд Туск в письме президенту Франции Франсуа Олланду.
REUTERS
"Мы попросим на встрече мировых лидеров G20 в Анталье ответить на угрозу терроризма", — написал Туск, письмо которого с соболезнованиями распространила пресс-служба Евросовета, передает РИА Новости.
Читайте такжеГенсек НАТО Столтенберг шокирован террористическими атаками в Париже
По последним данным, жертвами серии терактов в Париже стали около 140 человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter