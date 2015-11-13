В Стамбуле поймали возможного сообщника Джихади Джона

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных турецких чиновников.

Имя задержанного, предположительно, Эйн Лесли Дэвис (Aine Lesley Davis). По данным спецслужб, он отвечал за охрану заложников-иностранцев на территории Сирии, захваченной ИГ, передает Lenta.ru.

Подробную информацию должностные лица предоставить отказались, отметив, что полиция и разведка проводят расследование.

Ранее сообщалось, что американский беспилотник в Сирии нанес в четверг, 12 ноября, удар, целью которого был палач «Исламского государства» Мохаммед Эмвази, известный как Джихади Джон, выходец из Великобритании. Удар был нанесен в районе города Ракка, являющегося де-факто столицей ИГ.

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О судьбе террориста пока ничего не известно. В то же время Fox News со ссылкой на свои источники утверждает, что в Пентагоне «на 99 процентов» уверены в гибели Эмвази.

«Исламское государство» летом 2014 года захватило значительную часть Сирии и Ирака и провозгласило там халифат. По данным ФСБ, в середине 2015-го количество боевиков ИГ составляло около 80 тысяч человек, в том числе 50 тысяч в Сирии и 30 тысяч в Ираке.