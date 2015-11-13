Путин: мы не бомбим территории Сирийской свободной армии, а даже сотрудничаем с ней

Об этом он сказал в интервью турецкому информационному агентству Anadolu в преддверии саммита "Группы двадцати".

"У нас даже есть опыт сотрудничества с Сирийской свободной армией (ССА). Российская авиация нанесла несколько ударов по указанным ею целям. При этом мы исключили районы, обозначенные командирами ССА как подконтрольные им. К слову, это еще раз подтверждает то, что мы не бомбим так называемую "умеренную" оппозицию и мирное население", - сказал он.

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Российский лидер заявил, что в РФ готовы учитывать в своих действиях любую достоверную информацию о нахождении террористических группировок.

Путин объявил, что в РФ готовы взаимодействовать с Вашингтоном, несмотря на то что их действия в Сирии осуществляются в нарушение международного права: нет ни соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН, ни обращения сирийского руководства.

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"В отношении сроков проведения операции в Сирии – перед российскими силами поставлена четкая задача – оказывать авиационную поддержку наступлению армии Сирии на террористов. Поэтому время пребывания наших военных будет определяться исключительно по мере реализации этой цели", - добавил он.