Путин недоумевает: Как можно навязывать другим странам свою волю и требовать ухода Асада

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Давайте задумаемся, насколько законным и этичным было бы наше поведение, если бы мы пригласили в Москву главу дружественного государства и при этом поставили перед ним вопрос об его уходе? Сирия - суверенная страна, Башар Асад - президент, избранный народом. Так есть ли у нас право обсуждать с ним такие вопросы? Конечно, нет», - заявил Путин.

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По словам президента, только те, «кто ощущают свою исключительность», способны навязывать другим странам свою волю.