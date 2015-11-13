Путин недоумевает: Как можно навязывать другим странам свою волю и требовать ухода Асада
15:57, 13 ноября 2015Мир
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Президент России Владимир Путин в интервью СМИ России и Турции заявил, что Москва не имеет права ставить вопрос об уходе Башара Асада с поста президента.
REUTERS
Об этом сообщает РИА «Новости».
«Давайте задумаемся, насколько законным и этичным было бы наше поведение, если бы мы пригласили в Москву главу дружественного государства и при этом поставили перед ним вопрос об его уходе? Сирия - суверенная страна, Башар Асад - президент, избранный народом. Так есть ли у нас право обсуждать с ним такие вопросы? Конечно, нет», - заявил Путин.
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По словам президента, только те, «кто ощущают свою исключительность», способны навязывать другим странам свою волю.
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