В результате теракта в Бейруте погибли 43 человека, ответственность взяло на себя ИГ

В результате теракта погибли по меньшей мере 43 человека, более 240 получили ранения, пишет Reuters.

Ответственность за взрывы взяла на себя группировка "Исламское государство".

Как сообщается, взрывы прогремели неподалеку от местного аэропорта, в районе Бурдж-аль-Бараджне, который также считается опорным пунктом "Хезболлы". К тому же здесь расположен лагерь палестинских беженцев.

مباشر من موقع الانفجار pic.twitter.com/2e7kjkfJJb — عباس زهري (@zahri_abbas) November 12, 2015

Премьер-министр Ливана Тамам Салям объявил в пятницу в стране национальный траур в связи с гибелью мирных граждан в результате теракта на юге Бейрута, сообщает ТАСС.

"Этим террористическим вылазкам нет никаких оправданий", - указал глава правительства. Он призвал сограждан "к бдительности, единству и солидарности перед происками сил, пытающихся разжечь в стране междоусобицу".

Отмечается, что теракты осуществили два смертника на мотоциклах, которые используются для доставки экспресс-почты и продуктов. Поэтому им легко удалось миновать блокпосты в этом густонаселенном районе. Местом для своих вылазок они избрали оживленную площадь Айн-эс-Сикка, на ней расположена шиитская мечеть и популярный торговый центр "Аль-Мансур".