Каир одобрил участие ФБР в расследовании крушения российского А321 на Синае
Египет одобрил участие американского Федерального бюро расследований (ФБР) и других экспертов из США в расследовании катастрофы российского самолета А321.
Об этом заявил египетский министр иностранных дел Самех Шукри в интервью американскому телеканалу CNN, сообщает Deutsche Welle.
По его словам, Каир получил от американцев предложения о содействии в расследовании обстоятельств крушения авиалайнера А321 в составе следственной группы и незамедлительно это одобрил.
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При этом он отметил, что Египет не возражает против участия в следственных действиях сотрудников ФБР, поскольку в производстве устанавливаемых на самолетах Airbus двигателей участвуют и Соединенные Штаты.
Напомним, Россия пока не согласились на предложение со стороны ФБР о помощи в расследовании катастрофы А321.