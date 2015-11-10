В Швеции сгорел очередной приют для беженцев

Об этом сообщает ТАСС.

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В городке Форсхага провинции Вермланд в центральной Швеции, пожар уничтожил здание, в в котором планировалось организовать приют для беженцев. Пожарные расчеты, оперативно прибывшие на место, не смогли спасти постройку и сосредоточили свои усилия на том, чтобы огонь не перекинулся на соседние здания.

В полиции сообщили, в результате пожара никто не пострадал, ведется расследование происшествия. Стражи порядка подозревают поджог.

Отмечается, что за последний месяц в королевстве было зарегистрировано около 20 нападений на пункты размещения беженцев. Потому власти Швеции приняли решение засекретить их адреса и усилить охрану.

Ранее сообщалось, что число мигрантов в 9,8-миллионной Швеции в 2015 году уже составило 105 тысяч человек. Согласно прогнозам, количество беженцев в королевстве за этот и следующий год может достичь 360 тысяч человек.